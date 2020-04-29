很多人知道秋葵富含膳食纖維，能幫助腸胃蠕動、順暢排便，但「秋葵」加「綠茶」能減肥，這你有聽過嗎？不久前，有日本女星表示自己喝秋葵綠茶瘦身有成，讓不少想減肥的人趨之若鶩，甚至形成一股風潮，但真有這麼神奇嗎？

在日本，秋葵因具有豐富營養和食用價值，又被稱為「綠色人參」，其所含的膳食纖維，包括水溶性纖維果膠、半乳聚糖及阿拉伯樹膠等，能幫助腸胃道消化，水溶性膳食纖維也會增加飽足感，延緩糖份吸收；每100公克的秋葵含有近200毫克的鉀離子，能幫助身體代謝鈉離子，以達到消水腫、利尿的效果；另外，秋葵裡的鎂、鈣也很豐富，能有助血壓穩定。

那為什麼說「秋葵綠茶」有助減肥？營養師夏子雯表示，主要原因還是在於增加喝水量及減少含糖飲料的攝取，如同現在也很流行的果乾水、排毒水等各式加味水，再加上綠茶的兒茶素和咖啡因，能促進新陳代謝，讓減肥效果更加乘。

秋葵綠茶所含的水溶性膳食纖維及鉀離子，能幫助消化、排水利尿，特別適合平常口味較重、愛吃鹹，或是飯後血糖較不穩的人飲用。

＊秋葵綠茶做法

材料：綠茶茶包2包、秋葵10根、水1,000c.c.

做法：

1.將秋葵洗淨去蒂頭，再切成小段。

2.將綠茶包用熱水沖泡3～5分鐘，茶包取出。

3.加冷水至1公升，放入切好的秋葵，冷藏8～12小時即可飲用。

秋葵切碎有助溶出較多水溶性膳食纖維。（圖片來源：pixabay）

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師田凱仁表示，秋葵切碎有助溶出較多水溶性膳食纖維；但熱水可能會破壞秋葵的維生素B、C營養，建議還是用溫水或冷水沖泡；另外冷藏完後，也建議在2天內飲用完，才不會產生怪味。

夏子雯提醒，類似這種有溶質的飲品，占一天總水量的1/2～1/3就好，1天最多1公升即可，其他還是要喝白開水補足。由於秋葵的絨毛可能會刺激腸胃，因此腸胃功能不好或對絨毛過敏者，建議先用鹽搓揉秋葵以去除絨毛，簡單汆燙2分鐘後再來沖泡，綠茶也不要泡太濃，便能降低對腸胃的刺激。但因高鉀的關係，腎功能較差、洗腎者則不適合飲用。

另也有人問說，秋葵綠茶喝起來會不會黏黏的？夏子雯表示，喝起來黏黏糊糊才是有效的，因為秋葵黏黏的汁液裡，含有水溶性纖維果膠、半乳聚糖等膳食纖維，可包覆油脂，如果真不喜歡黏膩口感，可以加點蜂蜜調味，但若想達到較好的消水腫效果，建議還是單喝就好。

過去也有秋葵水助降血糖的說法，中國醫藥大學營養學系楊惠婷副教授指出，根據過去研究，秋葵所含的「異槲皮素」（Isoquercetin）的確和血糖控制有正相關連性。但田凱仁提醒，如果沒吃秋葵本體，只喝煮泡出來的秋葵水，其只會融出水溶性膳食纖維，並無異槲皮素，因此沒有幫助血糖控制的效果。

「建議 1天吃15～16根秋葵，這樣能攝取到膳食纖維及約200微克的異槲皮素，有助穩定血糖，」夏子雯說。

田凱仁也提醒，自己門診中常碰到糖尿病患者，以為喝秋葵水很有效就不按時吃藥，等到下次回診血糖馬上超標，「秋葵只是一種飲食輔助，但藥還是要按時吃，不能本末倒置。」田凱仁說。

另外，現在市面上也有不少秋葵水的產品（通常是販售秋葵粉，再自行加水飲用），這類產品也有助控制血糖嗎？夏子雯表示，這類產品主要是標榜將秋葵中，有助降血糖的類黃酮素萃取出來，其成分會比自製秋葵水穩定，但膳食纖維的比例通常較低，建議還是直接食用秋葵本身「卡實在」。

(中時電子報)