近日，一張「31省市摘口罩時間表」在大陸網路廣泛流傳，表上列出了大陸全國各地摘口罩的時間，經查證，廣東、上海等相關部門及媒體都沒有相關說法，近日，重慶市公安局官方帳號更對此說法進行了闢謠。

據陸媒報導，近日，一張「31省市摘口罩時間表」在大陸網路上廣泛流傳，表上列出了大陸全國各地摘口罩的時間，比如上海、貴州、湖南、四川、江西等地顯示「已摘」；北京、廣西、湖北等地則為「暫不確定」，經過查證，廣東、上海等相關部門及媒體都沒有「可以摘下口罩」的說法。

重慶市公安局官方帳號「@平安重慶」近日也對此說法闢謠，目前大陸疫情未被完全控制，多地相關政策必然會根據當地實際情況不斷調整，疫情期間，市民應以官方發布的資訊為準。

大陸工程院院士鐘南山也明確表示「現在還不是摘口罩的時候！」鐘南山指出，現在大陸國內外情況懸殊，大陸由於採取了非常果斷的措施，現在已步入疫情第二階段，而其他一些主要國家還處在大爆發的第一階段，且仍在向上攀升，這意味著人傳人的機率非常高，確診病例增加非常快，戴口罩依然是很重要的自我防護方式，現在就提出不戴為時過早，不過，在疫情不嚴重的地區，人少的地方或空曠場所，倒不見得必須戴。

(旺報 )