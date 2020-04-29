印度為防範新冠疫情擴散，加上民眾防疫知識不足，警方一再祭出非常手段，希望嚇阻民眾違規。南部大城清奈（Chennai）警方最近公布1段宣傳影片，將不戴口罩的民眾關進救護車內，與「假確診者」關在一起，嚇得違規民眾屁滾尿流。另類防疫絕招也獲網友大讚。

《今日泰倫加納報》（Telangana Today）報導，印度除宣布鎖國，也規定民眾外出需戴口罩並保持社交距離，但仍有與許多人違規。為此，坦米爾納都邦（Tamil Nadu）警方拍攝宣導短片，並發布在官方臉書。

影片內容可見，3名年輕男性在清奈街頭共乘１輛機車，遭警方攔下。警方詢問他們為何不戴口罩，之後把3人抓住，硬拖入救護車內，車上有個「病人」躺在擔架上。警察表示，病人感染了新冠肺炎，3人嚇得不斷哭喊反抗，但仍被反鎖在車內。

南部大城清奈（Chennai）警方最近公布1段宣傳影片，將不戴口罩的民眾關進救護車內，與「假確診者」關在一起，嚇得違規民眾屁滾尿流。

更驚悚的是，躺著的病人突然開始咳嗽，還爬起來與3人交談，嚇得他們拼命閃躲，還試圖跳窗逃生。3人大叫「我不想死！」、「媽，快來救我！」，之後警方才把他們放出來，並告知病人是假扮的。影片最後，1名女警解釋，影片目的是要讓不遵守規定的民眾了解風險，提醒大家務必遵守防疫規定。

清奈警方早在4月中旬，就已宣布騎機車未戴口罩者將罰款500盧比（約台幣200元），但成效不彰，所以決定祭出狠招。

印度自3月25日鎖國後，迄今已有近3萬人確診、近千人死亡。先前，坦米爾納都邦有1名警察戴上誇張的新冠病毒造型安全帽，呼籲民眾不要隨意出門，其他地方還傳出有警察在街上以藤條抽打違規民眾，引發爭議。

(中時 )