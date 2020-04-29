今年歐洲全境經濟料因新冠疫情及相關的防疫封鎖措施而急劇萎縮，但復甦速度可能南北大不同。德國為首的歐洲北部國家，應可較快脫離泥淖；義大利等南歐國家由於是疫情重災區，加上經濟沉痾已久且負債多，恐怕復甦緩慢。

據調研機構Markit近日公布的調查，歐元區經濟萎縮的速度比金融危機期間還快，可能季減多達7.5％。

歐洲為防疫實施封鎖，導致經濟活動停滯，歐洲各經濟體今年的GDP勢必大幅下滑，但經濟學家預期南北復甦速度明顯有別，德國經濟的反彈情況料優於南歐國家。

歐洲南北的經濟鴻溝擴大，將給歐元的長期生存能力帶來挑戰，讓歐洲央行在制定利率政策上憑添困難，無法適合所有歐元區成員國。

摩根士丹利周一發布的研究報告顯示，預估德國明年第4季GDP比去年同期減少2.5％，但南歐國家義大利和西班牙明年Q4GDP，分別比去年同期大減9.2％、7.7％。

此外德國明年失業率平均3.5％，然而義大利與西班牙明年失業率平均高達13％、17％。

歐洲經濟龍頭德國的封鎖措施沒有南歐來得嚴，何況德國的經濟財政體質本就比較強健。反觀南歐國家如義大利，不僅是歐洲疫情最慘重地區，疫情爆發前經濟就停滯不前且負債沉重，壓縮下刺激猛藥的空間。

此外南歐國家的金融體系孱弱，使經濟衰退情況更形惡化。國際貨幣基金（IMF）指出，此區很多銀行仍苦於上次金融危機留下的呆帳，在資助經濟復甦上有心無力。

另據世界旅遊觀光協會（WTTC）資料，在這波疫情海嘯中首當其衝的觀光業，占義大利GDP的13％，占西班牙GDP的15％，在希臘GDP的占比更高達21％，但僅占德國GDP的9％。

布魯塞爾智庫Bruegel的研究顯示，德國政府已採取積極的振興經濟行動，財政刺激規模約占GDP的22％，但在義大利GDP的占比僅14％，占西班牙及希臘的GDP更只有3％。

(工商 )