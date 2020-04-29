清華大學校慶因疫情停辦大型活動，改採小規模方式慶祝，29日就舉辦校慶音樂快閃活動。（清大提供／邱立雅竹市傳真）

受到疫情影響，清華大學取消部分校慶活動，改以直播音樂快閃及架設校慶網站等線上方式來慶祝，29日中午由弦樂社與3名獲得全國學生音樂比賽非音樂系組冠軍的學生合作，在旺宏館演奏校歌與聖保羅組曲第4樂章，邀請海內外校友透過直播觀賞，同步為母校慶生。

清華大學創校109年暨在台建校64周年校慶，清華校園舉辦別開生面的音樂快閃活動，由學務處課外活動組、祕書處規畫，計通中心負責直播，由3名剛拿下全國學生音樂比賽非音樂系組大、中、小提琴獨奏第一名的李可瑄、葉建豪、王庭康與弦樂社共同演奏校歌等曲目。

不少師生及校友到現場欣賞音樂快閃演出，材料系學生吳育瑞說，偶然走出圖書館就聽到這麼棒的弦樂團現場演奏，真的很幸運，「再高級的耳機都比不上現場演奏的震撼。」他也感謝學校把如此悠揚的音樂搬進校園。

校長賀陳弘表示，明年適逢創校110年暨在台建校65周年校慶，將邀請今年的值年校友一起進行雙值年擴大慶祝，他也向全球校友說明，清華師生及同仁在疫情中齊心協力，目前校園師生都非常健康安全，所有的課程也都以實體搭配遠距的方式進行，維持絃歌不輟。

清華大學在校慶前公布了今年選出的兩位傑出校友，分別為數學系73級黃調貴與材料系碩士77級畢業的吳林茂。黃調貴現任國泰人壽董事長，吳林茂為燁輝企業董事總經理。

(中時 )