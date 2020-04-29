投票》太陽花二審判決有罪，民進黨表示遺憾且將聲援當事人，你認同嗎？

2014年發生的太陽花學運「323占領行政院」事件，高院28日二審判決魏揚等人3-5個月有期徒刑。對此，民進黨稱高度遺憾，將聲援並支持相關當事人爭取應有權益。對此，《中時電子報》以「太陽花二審判決有罪，民進黨表示遺憾且將聲援當事人，你認同嗎？」發起網路投票，一探網民看法，在9小時投票後，高達92.46%網民不認同民進黨作為，可謂「人民的眼睛是雪亮的」，值得民進黨反思。

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等10人一審被判無罪，台灣高等法院昨天宣判，魏揚等6人從無罪逆轉，改依煽惑他人犯罪判3-5個月不等徒刑，共16人遭判有罪。高院指出，魏揚等人行為已逾越和平理性，非憲法保障言論自由的範疇，可上訴。魏揚等被告聆判後對被改判有罪均感到驚訝，表示要上訴，民進黨表示遺憾且將聲援當事人。

但網路投票結果，輿情反映高達92.46%網民不認同民進黨聲援魏揚的作為；僅7.54%網民認同民進黨。輿情一面倒向魏揚等人被判有罪，高院稱「公民不服從」僅止於學理上的討論，判決只能依法不能造法，無法用公民抗爭判決無罪，才是正道。

(中時電子報)