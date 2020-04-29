交通大學藝文中心今年成立20周年，邀請曾擔任藝文中心策展人的羅惠瑜回娘家辦「眼淚是海洋作的」個展，呈現她22年來以關注女性自我認同與母職角色探討的創作歷程，作品可見羅惠瑜留學時的紐約風景與婚後家庭移動的軌跡等。展期從4月30日至6月2日。

個展名稱「眼淚是海洋作的」來自親子對話迸發的創意，羅惠瑜笑說，這是與4歲女兒對話時，孩子蹦出充滿詩意的疑問語句，因此敲定個展名稱，她認為眼淚正象徵成長過程中的掙扎，海洋則是一種回望與包容，也代表一家四口在東海岸的生活。

此次展覽呈現羅惠瑜22年來的創作回顧，聚焦於女性身分的認同，6個系列的影像作品包括「The Lightness of Being」、「靜靜的生活／ A Quiet Life」、「花魅」、「媽媽的自我凝視」、「Keep Drinking」、「眼淚是海洋作的」，呈現羅惠瑜如何透過影像凝視自己的生命，並以鏡頭下的布局思考女性的角色定位。

交大藝文中心主任洪惠冠指出，此次羅惠瑜個展相當特別，策展人侯鵬暉為交大土木研究所畢業，因學生時代曾在藝文空間工讀，並修習羅惠瑜的攝影美學課程，畢業後轉行學攝影，取得日本大學藝術學研究科博士，目前在日本寫真藝術專門學校任教，此次師生聯手辦展，別有一番意義。

(中時 )