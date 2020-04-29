新北中和鐵皮屋宮廟起火 大批消防車趕往 20:402020/04/29 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北中和鐵皮屋宮廟起火大批消防車趕往，遠方火舌竄出相當驚人。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區華安街一家鐵皮屋宮廟，晚間7時49分突然冒出火舌，火勢凶猛很快蔓延，由於該鐵皮屋是連棟建築，消防局立即調派鄰近分隊大批消防車趕往撲火中。 消防局指出，起火點為連棟鐵皮建築物，1樓宮廟發生火警，延燒至鄰棟2間工廠，晚間8時27分火勢熄滅，共計派遣61輛消防車，161名消防人員，起火原因目前還無法得知。 新北中和鐵皮屋宮廟起火，大批消防車趕往。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #新北 #中和 #鐵皮屋 #宮廟 #起火 #大批 #消防車 #趕往 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北首間高中程式教育中心 揭牌 04:102020/04/25 地方新聞 慰勞藥師辛勞 新北業者捐糕餅 04:102020/04/25 地方新聞 台中高雄兵棋推演挨批 侯友宜：新北防疫是整套規畫 11:252020/04/25 政治 侯友宜視察宮廟防疫 感謝各區宮廟捐款逾2700萬元 17:272020/04/25 生活 墾丁訂房慘 新北台中即時控管 04:102020/04/29 生活新聞 新北農會超市夯 營業額增24％ 01:012020/04/29 台北基宜花 新北十大易肇事路段 三蘆占4處 04:102020/04/29 地方新聞 勞動節出勤 新北提醒雇主應加倍給付工資 12:042020/04/29 財經 街頭藝人失業近半年 靠新北「好來工作」度難關 15:492020/04/29 生活 汐止民生線二期通過環評小組審查 新北：全力協助通過大會 17:292020/04/29 生活 社會熱門新聞 新北中和鐵皮屋宮廟起火 大批消防車趕往 - 社會 口罩國家隊偷留產線 私下生產高賣大發國難財 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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