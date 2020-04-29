新北市中和區華安街一家鐵皮屋宮廟，晚間7時49分突然冒出火舌，火勢凶猛很快蔓延，由於該鐵皮屋是連棟建築，消防局立即調派鄰近分隊大批消防車趕往撲火中。

消防局指出，起火點為連棟鐵皮建築物，1樓宮廟發生火警，延燒至鄰棟2間工廠，晚間8時27分火勢熄滅，共計派遣61輛消防車，161名消防人員，起火原因目前還無法得知。

新北中和鐵皮屋宮廟起火，大批消防車趕往。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)