何妤玟恢單後，28日首度與心靈導師賴佩霞一起錄楊月娥主持的MOMOTV《今天大小事》。賴佩霞不僅是何妤玟前輩，更是她近期的心靈諮商導師，兩人一同暢聊「如果好好說話，愛能重來嗎？」主題。何妤玟坦言，2017年父親癌末過世、母親生重病，在身心俱疲下，還要處理父親的債務及母親龐大醫藥費，她難過表示：「每到夜晚時常睡不好、怕黑、怕孤單，對生死感到害怕。」

何妤玟回想，「那時為了引前夫注意，會刻意打破東西，但始終無法開口說出自己真正的需求是陪伴和關心。」那一年也是讓兩人關係降到冰點的關鍵。曾經歷一段婚姻的賴佩霞點出，許多夫妻在相處時，都不知道自己「需要」什麼，只一味要求對方「給予」，讓婚姻關係以悲劇收場，她以「非暴力溝通」的技巧為例，建議夫妻相處，應該適時表達自己的需求，給彼此空間與時間。

何妤玟感嘆，自己太晚遇到賴佩霞，「若當時能與前夫好好說話、好好溝通，或許能有不一樣的結果。」何妤玟談到夫妻兩人最失敗的溝通需求，每年大女兒生日，都會讓她想起當年難產的情形，所以都會希望得到前夫關愛，「只是希望前夫能拍拍我、抱抱我」，但因看不清自己的需求，只能跟前夫吵鬧怎麼沒有花及禮物，讓兩人關係越來越差。

離婚至今4個月的何妤玟，雖然在大小節目公開分享與前夫的生活，但卻不見她謾罵與抱怨，對此，賴佩霞大讚她在婚姻收尾時仍「口不出惡言」，是演藝圈的模範離婚夫妻。

(中時 )