天主教新竹社會服務中心深耕竹市53年，主要提供長輩日間照顧、居家服務以及陪伴弱勢家庭，受到疫情衝擊，今年以來募款困難，同比去年1到4月，募款狂掉7成，年度募款更連1成都不到。社福中心人員大嘆因為機構規模小、知名度低，盼望大眾能多給予關注的目光。

天主教新竹社會服務中心為竹市唯一的多元照顧中心，除了日間長輩照顧，也提供小規模的夜宿服務。此外，中心也照顧30多戶弱勢家庭，輔導家長就業、孩童就學等問題。

該中心資源發展組長許琦嫻表示，陪伴弱勢家庭主要補足政府漏網，由專業社工與志工組成團隊定期陪伴，逢年過節也自籌款項舉辦活動，讓獨居長者們不孤單。不過因為疫情當前，原定的募款活動也因而取消，讓營運更雪上加霜。

許琦嫻表示，因天主教新竹社服中心屬規模小的獨立機構，知名度不若大型機構，募款原就困難，加上疫情衝擊下，1到4月的募款僅為去年的3成，年度募款計畫目標為320萬，至今還募不到1成，讓大家傷透腦筋。

為了增加曝光與知名度，天主教新竹社服中心自拍影片、幾乎周周都有新片上架，讓長輩們大跳洗手舞，傳遞正確的防疫資訊。努力經營自媒體讓長輩們活動筋骨，打造素人網紅，但效果仍有限。

「長輩們需要支持，讓我們的服務更靠近民眾。」許琦嫻表示，中心致力把機構打造家的感覺，營造活力老化、健康家庭的友善環境，但她坦言知名度高的社服機構較受關注，盼社會大眾能把目光多放一些在獨立機構上。

(中時 )