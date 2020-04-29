新冠疫情引發陸澳關係緊張。澳洲政府近日支持多國對新冠肺炎疫情起源進行獨立調查，中國大陸不但公開批評，還威脅要祭出經濟抵制。澳洲總理莫里森29日為自己的立場提出辯護，稱呼籲調查疫情源頭合情合理，此舉也沒有針對特定國家。此外，莫里森也呼籲要改革世界衛生組織，看來莫里森決定選邊站，親美而遠中。但專家認為，莫里森提出的全球獨立調查可能不會發生。

莫里森在坎培拉受訪時表示︰「澳洲所追求的（獨立調查）並無針對性。這是一場奪去20萬條人命的疫情，導致全球經濟停擺。它的含義和影響非同尋常。當世界要求就此進行獨立檢視，這是完全合理和明智的。」

在澳洲要求針對病毒源頭展開獨立調查後，中澳關係日益緊張。大陸駐澳洲大使成競業周一（27日）更警告，若澳洲堅持獨立調查，可能被中國消費者抵制澳洲牛肉、葡萄酒等商品，甚至不再到澳洲旅行、留學。兩國強固的貿易關係也恐被切斷。

莫里森強調：「澳洲政府已清楚陳述我們的政策立場。我們要爭取的是在理想的情況下，看到世界衛生組織（WHO）落實改革，並且要求一場公開、透明和獨立的調查。」

財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）指出，目前已有成千上萬的人死於疫情，獨立調查的倡議是合情合理，強調澳洲「不會向經濟脅迫低頭」。

對於雙方舌戰交惡，是否會真的彼此抵制，專家稱，這可能只是說說而已，因為中澳雙方彼此需要。澳洲智庫「中國政策研究中心」（China Policy Centre）主任姜雲分析稱，她不認為中國消費者會因此而抵制澳洲產品。而莫里森提出的全球獨立調查也可能不會發生。“因為現在支持這個方案的國家不多，而且就算許多國家支持，沒有中國的允許，也不可能在中國展開調查。這有點像是兩方說說而已，不太可能發生。

(中時 )