菲律賓在台移工日前因為批評菲國總統杜特蒂，險些遭菲國勞工部要求遣返。菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）今天談及此事指稱「遣返菲籍移工案由台灣與中國決定，台灣是中國的一部份」。外交部對此表達強烈的不滿與高度遺憾。

外交部發言人歐江安表示，中華民國台灣是主權獨立國家，從來不是中國的一部分，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣，也只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣2,300萬人民。我國對於菲律賓的政府官員錯誤指稱台灣是中國的一部份，表達強烈的不滿與高度遺憾。外交部已指示我駐菲律賓代表處立即與菲方交涉，表達抗議，我方嚴正籲請菲國政府官員正視事實，不要再誤稱台灣是中國的一部份。

歐江安指出，我國是自由民主法治國家，外籍移工在我國權益均受相關法令保障，其中包括言論自由。本案任何人或機構均無權逕向移工本人，或其雇主、仲介關切施壓，我國政府也不會對在台灣的移工在未有違反我國法令情形時，逕將當事人遣送出境。如果菲國司法機關依適當法律程序認定該名移工有違法事實並且通緝，也應循外交途徑向我國政府提出司法互助請求，我方可依據相關協定與菲國政府協商處理。

歐江安強調，菲律賓是台灣新南向政策的重要目標國家之一，雙方經貿與人民往來日益密切，台菲兩國基於相互尊重、平等互惠原則，應該積極對話溝通，精進友好合作關係。

(中時 )