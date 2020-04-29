經濟衰退來了！美國首季GDP萎縮4.8％ 比市場預期還差 20:552020/04/29 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國首季GDP初值出爐，寫下2008年金融危機以來最慘紀錄。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，大陸先前公布首季GDP衰退6.8% ，創下大陸經濟有紀錄以來首次負成長。根據周三(29日)政府公布數據顯示，美國第一季度國內生產總值（GDP）萎縮4.8％，比市場預期的萎縮3.5％還要差勁，不僅創2014年第一季度下降1.1％以來的首次負成長，同時寫下2008年金融危機以來最慘紀錄，象徵美國經濟開始步入衰退。 文章來源：cnbc (中時電子報) #GDP #萎縮 #市場預期 #負成長 #衰退 也許您會感興趣 推薦閱讀 美元指數強 避險意識仍高 10:002020/04/25 財經 陸新能源車市萎縮 寧德時代去年淨利逆勢增 17:072020/04/26 財經 美4月汽車銷量 估萎縮50％ 04:102020/04/27 全球財經 城市越夜越美麗 夜生活助經濟繁榮 07:452020/04/27 日常 《國際經濟》經濟染疫 日銀預估連2年GDP負成長 12:502020/04/27 財經 《國際產業》首季營收減近2成 愛迪達：本季更慘 至少砍4成 14:322020/04/27 財經 美Q1 GDP將創金融危機來首見萎縮 22:002020/04/27 財經 美首季GDP看跌 Q2衰到底 04:102020/04/28 全球財經 把脈金融趨勢－聯準會超前部署 美公債坐擁政府信用擔保 04:102020/04/28 全球財經 「冰山一角」美Q1經濟萎縮 Q2恐更慘 08:542020/04/28 財經 財經熱門新聞 台灣人想像不到 美國郵局快倒了 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 別太高興！美股噴V靠5魔股 專家驚曝凶兆 - 財經 投資大咖捧140億看熱鬧 外資報告驚揭美股走勢 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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