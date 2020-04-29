新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，大陸先前公布首季GDP衰退6.8% ，創下大陸經濟有紀錄以來首次負成長。根據周三(29日)政府公布數據顯示，美國第一季度國內生產總值（GDP）萎縮4.8％，比市場預期的萎縮3.5％還要差勁，不僅創2014年第一季度下降1.1％以來的首次負成長，同時寫下2008年金融危機以來最慘紀錄，象徵美國經濟開始步入衰退。

(中時電子報)