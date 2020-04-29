今（29日）中央流行疫情指揮中心再度宣布無新冠肺炎新增確診，如今台灣已連續4天確診「歸零」。不過，這難得的紀錄背後最被質疑存在「黑數」，對此對此前台大感染科醫師、知名部落客「林氏璧」點出問題點，並表示台灣要利用現在優勢：「五局上要來了」！

台灣締造連續4天零確診，林氏璧今在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》上直呼「各位觀眾，四顆鴨蛋！」並表示很驚訝台灣能夠守到這種程度，尤其是他從一月起就認為新冠病毒太容易造成缺口，邊境檢疫應無法擋下。

果然，嚴峻的疫情傳遍了全世界，造成至今數百萬確診。不過沒想到，台灣竟然能擋到現在。雖然很多人認為是因為全民防疫意識提升，進而阻擋了疫情，不過仍有部分懷疑論者開始質疑，台灣確診數字背後存在黑數爭議，必須要用普篩。

但林氏璧認為，若真的存在黑數，很難有不爆開來的。他指出，「目前看來狀況像是即使有漏掉的無症狀感染者，也都斷鏈傳不出去了」。若病毒早就進入社區造成大量感染，肯定會伴隨一定量有症狀者甚至重症者，是絕對逃不過現有的通報採檢系統的。另外，這次防疫有效落實，連流感腸病毒的流行曲線都躺平，讓林氏璧直呼「台灣全民動起來的防疫效果真的是不可思議！」

雖然台灣社會活動多半無受到限制，但林氏璧表示，在疫苗發明出來前絕不可掉以輕心。「我們搶到了四個月的時間，甚至可以觀察到其他國家準備解封時會遇到的種種問題了。要好好利用這樣的優勢！五局上要來了。」

(中時電子報)