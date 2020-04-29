隨著疫情逐漸緩和，市場無不期待經濟開始走向復甦之路，然而信評機構穆迪發布最新聲明表示，疫情所帶來的經濟危機正在累積，恐怕會在今年造成嚴重的經濟衰退，並為2021年的前景留下重重的傷痕。

由於病毒大流行，穆迪預估G20中的發達經濟體今年將萎縮5.8%，就算明年經濟逐漸恢復，也難以讓國內GDP回到先前水準。至於在新興經濟體方面，除大陸外，該機構預期將從疫情前的增長3.2%、變成縮減3.5%。大陸今年則估增1%。

穆迪副總裁Madhavi Bokil表示，「受到疫情影響，今年第二季經濟活動將嚴重衰退，下半年則會緩步復甦」。她也補充道，「即便各國解除封城，並取消商業活動限制，但因消費者害怕染疫，所以仍會改變他們的行為模式」。

穆迪認為各行各業的復甦將是不同調的，其中，會與人群高度接觸的行業，包括像是餐廳、電影院、交通運輸等，將需要更長的時間才能恢復正常。因此，Bokil說，「許多企業在這種情況下將很難維持生計，最終有些更將面臨倒閉窘境。」

穆迪最後表示，長期或是反覆的停工，將嚴重損害實體經濟，在這種情況下，經濟衝擊會迅速升級成嚴重的金融危機，甚至引起社會不平等現象，加劇人民不滿和政治動盪情緒。

(中時電子報)