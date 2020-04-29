南山人壽與南山產物的信評展望，中華信評今（29）日予以調整，由「穩定」調為「負向」，兩家公司的發行體信用評等與保險公司財務實力評等「twAA」，則得到確認。

這是中華信評今天公布的第三家台灣大型保險公司，信用評等被調整。緊接連在前面兩家金控集團國泰、富邦之後。

中華信評表示，持續擴大的經濟衰退情勢已使金融市場震盪加劇，並已提高了南山人壽財務風險結構面臨的下行風險。針對評等展望調為「負向」，是反映未來一至二年期間，南山人壽的財務實力會受全球市場波動情勢而遭減弱的風險。

南山人壽公司對於此項調整，提出說明。該公司表示，中華信評的調整是考量目前因新冠疫情所帶來的全球經濟轉弱、油價波動及低利率環境等，影響市場前景，並形成全球信用品質和經濟展望的隱憂，且中華信評是跟進母公司標準普爾調整亞太地區保險業的評等展望，從穩定調整為負向。

南山人壽表示，立足台灣市場，公司在財務體質穩健的基礎上，持續兼顧良好的風險控管及掌握市場脈動的投資能力；適時調整商品策略，多元發展商品組合，回歸保險保障需求，以維持業務發展動能，持續穩固公司商業基礎與營運優勢。

(工商 )