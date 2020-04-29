台灣LG電子今（29）日宣布，LG秉持「Lifes Good」品牌理念及深耕台灣市場的承諾，在高雄開設全台第二家LG「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，提供南臺灣消費者在地的優質智慧居家體驗。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，「LG非常重視台灣市場，落實在地服務，持續滿足台灣消費者的各式需求，帶來便利智慧的美好生活。去年10月，在台北內湖開設全球首間服務中心暨智慧家庭聯網體驗館。這次在高雄設立全台第二間服務中心暨智慧家庭聯網體驗館，希望南台灣的消費者，也可以感受LG創新升級服務、頂級產品規格與使用情境體驗，實現對於美好生活的想像。」

台灣LG指出，LG為了讓消費者有更真實的產品使用體驗，高雄「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，整體空間設計明亮簡約，陳列以木質色調的溫暖裝潢，融合LG創新科技，營造出居家生活情境。LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館，提供維修及產品諮詢服務，讓消費者體驗LG最新物聯網家電，所帶來的便利生活。

台灣LG指出，高雄的LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館，現場總共分為服務諮詢區、IoT體驗區、家庭影音娛樂、全方位衣物護理專家、空氣對策解決專家、過敏原剋星居家清潔等多元產品情境。消費者進門可至服務櫃台洽詢，同時享用吧台提供咖啡及飲品，以及LG創新設計的敲敲看門中門冰箱及LG單溫控專業酒櫃。還可以在沙發休憩，享受OLED電視的高畫質影音饗宴，體驗LG gram及LG UltraWide顯示器。雙能洗洗衣機、Styler智慧電子衣櫥及免曬衣乾衣機，以「全方位衣物護理專家」為訴求，多元的衣物護理方式，讓衣物更乾淨清新。「空氣對策的解決專家」區域，涵蓋LG的360°空氣清淨機、LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調、除濕機，A9+濕拖無線吸塵器與清潔機器人。

台灣LG指出，LG領先業界的LG ThinQ智慧家庭連網技術，全產品內建WiFi，消費者可隨時隨地連網操控家電產品，除透過LG ThinQ App 直接操控外，也可利用全新家用物聯網裝置操控直覺操作LG全系列智慧家電。LG ThinQ連網技術也支援語音操控，透過Google Nest mini 及華碩智慧音箱「486 限定版」口語化指令，聲控洗衣機、乾衣機、Styler 智慧電子衣櫥、空調、清潔機器人、空氣清淨機及除濕機等產品，不受時間及空間限制。

(工商 )