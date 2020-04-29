新冠肺炎讓全世界人們經歷疾病和封鎖帶來的痛苦，一些國家的新生兒父母，卻選擇與「新冠」有關的種種詞語為寶寶取名，以紀念這段不平凡的日子。

環球網29日引述外媒報導，菲律賓中部城市巴科洛德一名健康的女嬰4月13日降生，父母決定為她取名「科薇德·瑪麗」（Covid Marie），「科薇德」的靈感來自世界衛生組織為新冠肺炎所制訂的標準名稱「COVID-19」。

女嬰的父親圖帕斯表示：「雖然新冠肺炎讓全世界的人經歷巨大痛苦，我還是希望她的名字能夠提醒我們，這種病不僅帶來了苦難，還給我們帶來了福氣。」

不久前，印度東南部有兩名新生女嬰分別被取名柯洛娜·庫瑪爾（Corona Kumar）和柯洛娜·庫瑪裡（Corona Kumari）。為兩名嬰兒分娩的醫生鼓勵她們的母親取名柯洛娜（corona，意為「冠」，新冠肺炎的代稱），兩名母親欣然同意。

「我告訴她們，這樣有助於提高人們對這種疾病的認識。」分娩醫生巴沙表示。

在印度東北地區，一對農民工夫婦因疫情下的封鎖滯留在離家數千公里的地方，此時他們的孩子降生了，兩人決定為孩子取名洛克唐（Lockdown，意為「封鎖」）。

「我們給他取名『洛克唐』，是為了銘記我們在這個艱難時期所面臨的那些問題。」孩子的父親桑傑·鮑里告訴當地媒體。

(中時 )