新冠肺炎持續延燒，政府祭出多項紓困方案，蔡英文總統29日帶著政委龔明鑫、勞動部長許銘春視察新北市汽車駕駛員職業工會，了解勞動部「自營作業者紓困現金發放」辦理情形。蔡英文表示，這次紓困從20日開始，短短不到10日撥款率已近8成，對此結果相當滿意。

蔡英文、龔明鑫、許銘春29日至新北市汽車駕駛員職業工會訪視，替工作人員加油打氣，由於當時正值衛服部召開記者會，當大家聽到衛服部宣布連4日0確診時，現場爆出一陣歡呼，氣氛高昂。

蔡英文致詞時表示，政府看到許多民眾受疫情影響，生計出現問題，20日便推出「自營作業者及無一定雇主之勞工補貼方案」，只要符合條件者，便可申請3萬元補貼，預計可照顧120萬名勞工。

蔡英文表示，此次是勞動部第一次與全台3000多家職業工會合作，辦理紓困方案，僅9天便有近80萬人領取紓困金，補助金額達239億，效率極高，也特別感謝工會人員的協助。

龔明鑫補充，政府推出的紓困方案都用最快速的方式在進行，民眾只要帶齊資料，按照步驟申請，約3天就可領到現金，有效發揮及時雨作用，補貼方案將受理至5月22日。

蔡英文提到，除了對勞工、自營業者提出紓困方案，政府也有提供遊覽車、小客車駕駛百分之50的補貼，另也要求政府提供更多防疫物資，期盼這些紓困方案能替民眾解決眼下問題，也希望大家儲存能量，未來一起把台灣的經濟拚回來。

勞動部指出，中央30日將再推出勞工紓困貸款，無論有無參加勞工保險，只要提出工作事實證明且符合資格者，皆可向提出申請，最高可貸款10萬，第一年利息將由政府全額支付。

(中時 )