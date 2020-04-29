《皓衣行》的官方微博發布聲明，感謝粉絲支持，但因私生飯和代拍業者干擾導致拍戲進度落後。(圖/ 摘自皓衣行官方微博)

現在有不少電視劇在開播前，因為演員或劇情掀起熱議，未開播就可能有許多粉絲等不及，恨不到跑片場追星；近期大陸剛開拍的古裝夯劇《皓衣行》片場出現詭異吊車，工作人員細看才發現是迷妹躲裡面偷拍，劇組為了大家安全報警處理，那些迷妹當場被逮捕。

29日早上《皓衣行》的官方微博發布聲明，感謝粉絲在他們還在拍攝就那麽支持，但不到一個星期的時間就出現大量代拍業者或私生飯，擅自闖入拍攝片場，破壞道具和影響布景，嚴重影響劇組拍攝進度；而工作人員也發現迷妹們甚至找來吊車，好在上頭偷拍喜歡的演員。

從照片中看到古裝劇片場周遭有好幾台不明吊車，上面站滿了拿著相機的粉絲，身上都沒有安全措施，看起來相當危險；劇組為了保護演員、工作人員和粉絲，只好報警抓人，警察到場後把偷拍的業者和迷妹都帶回警局，目擊網友也爆料，「代拍、迷妹和吊車司機都被抓走了，說他們竊取商業機密」。

(中時電子報)