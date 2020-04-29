大陸微博分享了長征5B火箭的最新圖片，解說表示火箭已經完成組裝，並且已送上巨型台車，準備前往發射台，將在5月5日發射。這是中國大陸推力最大的火箭，具備運載太空站，以及推送深太空探測器的能力。

太空新聞(Space News)報導，微博上傳出，長征5B火箭已在海南島的文昌衛星發射中心，並且準備發射，不過官方還沒有證實此事。

這是長征5B火箭的首次發射，據說，將搭載近10噸的測試載荷，而本次任務的主要目標，是將載荷送到低地球軌道（LEO），如果成功的話，大陸的太空站，可以有效擴充，安裝重達20噸的「天河」核心模組，這個氣象模組，可以觀察地面的水文資料。

大陸最近2次的發射任務都沒有成功，今年3月的長征7A火箭，在發射後52秒時，因為第2節與第3節分離失敗而自毀；今年4月初的長征3B火箭，也是在第2節與第3節的分離階段發生錯誤。

這一次長征5B火箭是今年的第3次火箭發射，也是該型火箭的首次，大陸的太空單位顯然有不能失敗的壓力。假如發射成功，將為中國大陸往後的太空任務重新拾回信心，為2020年的火星調查任務舖路。

長征5B火箭是長征5型火箭的簡化版變體，省去了中間節，成為2節式太空火箭，因此長度也較5型來的短一些，5型長度56公尺，5B長度53公尺，不過直徑同樣是5公尺，可推送20噸物體進入近地軌道。

(中時電子報)