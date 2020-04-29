有關北韓領導人金正恩健康惡化傳聞近期已追上新冠病毒疫情受關切程度，成為全球媒體瘋狂追逐標的。韓國統一部長官金煉鐵表示，金正恩有恙傳聞氾濫可以視之為「虛假資訊疫情大流行」（Infordemic），這一現實令人痛心。

據《韓聯社》報導，金煉鐵當天在韓國國會外交統一委員會全會上表示，韓國政府基本上認為北韓沒有異常動向，看待這一問題要考慮新型冠狀病毒（COVID-19）疫情防控形勢。

金煉鐵說，金正恩任內首次缺席太陽節參謁活動確屬事實，但金日成生日紀念宴會、中央報告大會等活動都因疫情取消，錦繡山太陽宮參謁活動也可能從簡。

他強調，可以很有自信地說北韓沒有異常，是因為有著足夠的情報力量作為支撐。對於所謂「金正恩在血管手術後在元山療養」的說法，他回答說，在熟知北韓內情的人們看來，這根本是假新聞。

報導說，有在野黨議員問金正恩現在是否在平壤時，金煉鐵回答，這屬於情報範疇，不宜在公開場合透露有關情況。

金煉鐵指出，北韓媒體不斷報導金正恩工作的消息，暗示其正常施政。其中包括4月21日報導金正恩為高齡者置辦生日宴的消息、4月22日報導金正恩向敘利亞總統回電、4月26日涉及三池淵市的報導和4月27日涉元山市報導也都是以金正恩名義進行的活動消息。

金煉鐵認為，國內外媒體不斷報導金正恩健康消息有2個原因：一是北韓媒體沒有報導金正恩在4月15日的金日成生日參謁錦繡山太陽宮的消息，二是到27日金正恩不公開露面已有16天。

(中時電子報)