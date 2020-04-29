台北市錢櫃KTV林森店火災，造成多名民眾傷亡，台北市連日針對本市電影院、KTV、MTV等封閉性娛樂場所安檢，若檢查結果不符合規定，除加重處分外，並勒令停業。今天又有包括西門區及文山區的5家電影院和景美1家好樂迪KTV被令停業。

消防局今（29）日執行20家場所消防安全檢查，仍有1家KTV及5家電影院消防安全設備或防火管理不符合規定，均已完成公告並命其停業，停業期間限期3日內改善相關消防安全缺失，逾期未改善者，將連續處罰至改善為止。不合格場所如下：

109年4月29日本市封閉性娛樂場所專案檢查不合格場所：

1.電影院：中影股份有限公司真善美分公司(臺北市萬華區漢中街116號7樓)

2.電影院：龍祥育樂多媒體股份有限公司台北分公司(臺北市文山區羅斯福路四段200號3樓)

3.電影院：萬華企業股份有限公司(今日大戲院)( 臺北市萬華區峨眉街52號5樓)

4.電影院：萬華企業股份有限公司(金馬大戲院)( 臺北市萬華區峨眉街52號7樓)

5.電影院：萬華企業股份有限公司(鳳凰大戲院)( 臺北市萬華區峨眉街52號9樓)

6.KTV：好樂迪股份有限公司景二分公司(臺北市文山區羅斯福路六段403號B1樓)

(中時電子報)