新冠肺炎肆虐，新北市議員江怡臻與三峽企業承德油脂公司總經理王明瑞為了協助民眾對抗疫情，29日下午至土城、樹林、鶯歌區公所，合作捐贈1萬5千塊「黑砂糖香皂」，發放給當地里民。江怡臻表示，疫情當前，用肥皂洗手才是最有效的清潔方式，希望協助全民一起抗疫。

江怡臻、李義發29日下午帶著1萬5千塊香皂至土城、樹林、鶯歌贈予區公所，區長們也對企業的慷慨解囊表示感謝之意，活動氣氛熱絡。

承德油脂表示，全球疫情不斷升溫，社會氛圍緊張，他們認為企業有責任站出來盡一份心力，於是請蜂王香皂公司協助製作1萬5千塊香皂，捐贈給當地里民，而且「只送不賣」。

江怡臻指出，「黑砂糖香皂」是由蜂蜜與黑糖調製而成，香氣十足，清潔效果佳，且使用起來也不會像噴灑酒精後那般乾燥，能讓手部變得又香又乾淨。

江怡臻表示，此次發放香皂給區公所是希望第一線防疫人員都能擁有足夠的防疫物資，若民眾有需求，可至服務處免費領取，每人限領2顆，若自拍「洗手舞」上傳者，可領一盒6顆。

土城區長陳奇正表示，新冠肺炎已連續4日0確診，第一線防疫人員的努力也被看見，對此相當欣慰，但也呼籲，不管是防疫人員、民眾都一定要勤加洗手，千萬別因鬆懈，讓0確診破了功。

(中時 )