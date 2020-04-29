「品味，不代表名牌、不代表用昂貴的物件堆疊起來，而是你有沒有把感受的開關打開？一味的追求潮流、只會讓心靈更空虛！」台中市建築經營協會深受歡迎的「大師講座」，邀請到「GQ Taiwan」全媒體總編輯杜祖業，今（29）日下午以「品味沒法教，所以呢？」為主題進行雲端講座。杜祖業強調：「要培養品味，就把感受的開關先打開吧！」

杜祖業今日透過線上講座，分享「品味到底是什麼？」、品味與美感的關係，也分析新世代商業決勝點，不再是價格競爭的紅海，而是品味的藍海。日本創意大師水野學說：「品味，從知識開始」；杜祖業則說：「品味，從建立每天的儀式開始。」就像他，每天早上起床，就是喝一杯熱檸檬水開始，還有煮一杯咖啡，開啟一天的儀式。

台中市建築經營協會每月一次的大師講座，深受會員期待，邀請的講師均是各產業的佼佼者，更不乏國外知名建築團隊來台分享。由於目前正處防疫期間，為了不讓會員及喜愛大師講座的民眾失望，該協會首次採用網路直播方式舉行，體現出協會面對疫情當前蘊藏的同理與合作。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，4月份的大師講座由「GQ Taiwan」全媒體總編輯杜祖業主講，更首次以網路直播方式舉行，這項大膽的創舉，展現了協會面對問題的應變能力與創造力；而杜祖業是位每天汲取並過濾大量多元資訊的菁華釋出者，讓聆聽者可以帶回滿滿的收穫。

1970年生的杜祖業，大學廣告系畢業後踏入媒體工作至今，對美麗人事地物有無可救藥的迷戀，透過不斷地訓練自身的洞察力、敏銳的本能，他建立起一套專屬的品味系統，好似二次陳釀的醇厚威士忌酒液，散發著成熟洗鍊的紳士之味。

任職《GQ》國際中文版總編輯超過20年，從紙媒的興盛、低潮，到新媒體的崛起，它從來不只是一本男性月刊，而是以男性時尚為基底，涵蓋生活風格的品牌媒體。杜祖業與《GQ》並肩經歷了各種「Make The Call」的時刻，除了帶領這本作為台灣男性雜誌最重要的聲音，也陪伴著讀者在探尋品味的路上逐步成長，將奉為圭臬、深受觸動的訊息，有風格的傳遞給大眾。

熱愛旅行的杜祖業，每年都會出國數趟，感受各國好地方、好東西、內行人才知道的優質去處，他不吝地分享給大眾，他認為旅行不只要懂得玩，還要玩出門道。杜祖業特別推薦國內旅遊，「其實只要脫離了日常生活，去那裏都好玩」，他尤其推薦花、東地區，景致不輸國外，只要懂得細細品味，花、東真的很美。

(工商 )