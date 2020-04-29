華研新人Spark 皇毅《格林成人童話》記者會。（粘耿豪攝）

華研國際新人皇毅（Spark），推出個人首張專輯《格林成人童話》，29日舉辦「高潮列車啟動記者會」。今年20歲的Spark就讀美國密西根大學的電腦科技音樂系，目前保留學籍，返台發專輯。他憶起在美國讀書時，曾遇到恐怖搶匪，當時與好友到約翰霍普金斯大學參觀，豈料在超商門口，竟遇到歹徒搶劫，直接用槍抵住他的肚子。

他嚇得立刻掏出身上僅有的100元美金，所幸平安無事，他事後無奈說當下覺得很心寒，「因為旁邊的人都沒反應，好像習以為常。」他因此有靈感創作出新歌〈圍觀者的+1〉，並透露遇到搶劫後，提高警覺性，他和好友故意穿厚外套，笑說：「假裝自己有槍，別人都不敢惹我們」。

Spark推出新作。（粘耿豪攝）

他新歌〈格林成人童話〉歌詞唱著「格林童話，格林幹話」，並用女聲語音在歌曲裡加入「幹」字，表達氣盛方剛的年輕人對於真實世界感到荒誕及失望，他所寫的歌詞直白、露骨，讓人以為他是叛逆男孩，事實上，他個性溫和，幾乎沒叛逆期，連師姊Karencici也說他是「反差萌」，他父母當初聽到他創作歌曲很驚訝，他透露父母有找他聊一聊，「聊完他們也理解，我應該是把情緒都放在音樂裡。」

在現場，Spark邀來Karencici合唱〈假高潮〉，唱片公司特別耗資近7位數打造了「高潮列車」，十分吸睛，他首度公開獻唱，心情緊張，前晚特別到河濱公園練唱，腦中幻想著台下充滿觀眾，用自我鼓勵的方式來紓壓。

Spark邀來Karencici合唱新歌。（粘耿豪攝）

(中時 )