資深音樂人郭蘅祈(郭子)29日舉行《佛花》新書線上發表會，書中回憶自己在90 年代唱片市場輝煌時期，有如歌債加工廠，意外造成潘越雲、張惠妹（阿妹）搶歌，還有寫給偶像齊豫原本要唱的主打歌，竟然變成萬芳的〈守夜人〉 及許茹芸的《日光機場》！

郭子表示，當年唱片製作人找他寫歌給齊豫，讓他感到相當榮幸，「很快速地交稿後，沒想到因為滾石把其中一首歌讓給了萬芳，加上當時同步在做許茹芸的許常德 把另外一首我寫的歌讓給她唱，變成我的偶像齊豫反而沒有歌可以唱！」他那時不知道哪來的靈感，頓時腎上腺素激增，一晚就趕了兩首歌給齊豫，沒想到竟然都被收錄在齊豫的專輯中，成為大家聽到的〈哭泣的駱駝〉、〈覺〉；而萬芳的〈守夜人〉跟許茹芸〈日光機場〉原本是要給齊豫的！四首歌都成為女歌手的主打歌讓他始料未及。

此外，郭子與鄔裕康當年為阿妹寫下經典〈原來你甚麼都不要〉，竟然潘越雲也以原曲但不同詞的方式成為歌曲〈誰辜負誰〉並收錄在她《該醒了》的專輯中！郭子說：「最令我印象深刻的就是我跟鄔裕康合作的〈原來你什麼都不要〉原本是要寫給潘越雲，後來唱片公司要我們把歌詞換掉重寫，後來就變成她《該醒了》專輯第8首叫〈誰辜負誰〉；沒想到同時間豐華唱片看中原詞原曲這首歌，還把這首歌給了當年豐華第一位新人『張惠妹』演唱，沒想到居然成了快歌〉姐妹〉後，第二波受矚目主打歌，也成為阿妹的一個重要里程碑歌曲，本人於有榮焉之餘，對於這些唱片公司搶歌的回憶，至今仍記憶猶新。」

資深音樂人郭蘅祈(郭子)出版了人生第一本書—攝影文集《佛花》。（時報出版提供）

郭蘅祈(郭子) 身兼導演、歌手、演員、製作人、瑜珈老師，因為出書多了一個作家的身分。（時報出版提供）

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