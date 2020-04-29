新冠肺炎疫情商家好慘！經濟部發布今年第一季「疫情干擾下的餐飲與零售」受損調查，零售業共有7個業別受重擊，尤其是「百貨公司」、「家用器具」、「免稅店(其他商品)」三行業營收都創史上單季最大跌幅。餐飲業更是「重災區」，首季衰退逾6％，是16年半來最大減幅，比美國、南韓衝擊還深。

根據經濟部這份統計，零售業第一季營業額9245億，年減0.6％。整理有「百貨公司」、「其他綜合商品(免稅店等)」、「布疋及服飾業」、「家用器具及用品」、「文教育樂用品」、「燃料零售」、「其他專賣零售」等7個業別，出現明顯衰退，合計減少1成1營收。

再細看各行業表現，其他綜合商品年減22.6％、家用器具及用品年減16％、百貨公司年減8.8％，全都創下歷年來單季最高減幅，史上最慘。經濟部表示，這是疫情讓民眾減少外出，觀光客無法進來導致。服飾品及燃料銷售大減，同樣受疫情拖累，民眾減少購物、油價走低。

餐飲業更是嚴重，第一季營業額繳出1928億，年減率6.6％，是自2003年第3季，也就是16年半來最大減幅。這個幅度也高過同期美國的負3.5％、南韓負5.4％(前2月)。為何美國疫情比我們嚴重，餐飲損失卻沒有高？經濟部解釋，是因美國疫情較晚擴散關係。

餐飲業業績慘澹，自然是疫情籠罩，外缺少觀光客，內國人減少聚餐所致。其中宴會型餐館受創最深，第1季年減幅2成5，光以3月來說，減幅更超過6成，相對西式速食所受衝擊相對和緩。

但調查也觀察到，有提供外送服務的傷害程度較輕。提供外送服務的餐館業、飲料店業，首季營收減少家數雖各占94.9％、41.6％，卻還是比沒有外送的少4％、24％個百分點以上。

不過在肺炎疫情寒冰下，也有受惠行業。該調查指出，「超市」、「量販店」，因防疫周邊及清潔相關商品熱賣，加上民生物資囤貨潮，第1季營業額分別大增2成及1成3。其他「便利商店」第1季營收年增5％、「電子購物及郵購業」也年增16.5％。

對企業面臨困局，經濟部只重申，已對艱困業者補貼薪資及營運資金，並補助零售業上架電商及餐飲增加外送服務功能，促進數位轉型。

(中時 )