民進黨立委郭國文今（29）日在立院質詢經濟部長沈榮津時，竟不滿「全國都在順時中」，指太過順時中無法發展經濟，害死台灣本土企業，海外市場被他國搶佔先機。國民黨桃園市議員「村長」詹江村點出郭國文憂慮原因：「台灣是因為鎖國才零確診」。

詹江村在臉書指出：「#是福不是禍是禍躲不過」、「#該來的總是回來」。認同太過順時中無法發展經濟，害死台灣本土企業的說法，他表示：「小心著點，台灣是因為鎖國才零確診，其實很多防疫錯誤方法跟心態，將來都經不起檢驗，各安天命，各自小心吧！該來的總是會來！」

民進黨立委郭國文對經濟發展的憂心，起因於口罩產品在目前徵收政策下無法外銷，其中部分還要肩負國家外交任務，國外友邦收到口罩都只是一次性，之後也不好意思開口再要，廠商想外銷也不獲許可，他希望經濟部不能事事順時中，為廠商說說話。

郭國文表示，現在國外採購口罩只能跟大陸買，大陸製口罩品質不如台灣，台灣就算品質好也無法開放外銷，若不快點開放，市場占有率可能會被搶走。

(中時電子報)