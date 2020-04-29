蘆竹一名老婦人日前在外迷路，被發現獨自一人坐在郵局內。員警接獲郵局人員報案後立即前往關心，過程中還被老婦人誤認為是自己的兒子，員警乾脆扮演起「兒子」角色陪伴聊天，最後送老婦人返家。

73歲黃姓老婦人27日下午獨自一人坐在南山路上一間郵局內多時，臉上盡顯疲態，郵局人員猜測老婦人應該迷路，打電話請求警方協助。蘆竹分局南崁派出所接獲報案前往郵局，發現老婦人口音不像當地人，原來是菲律賓華僑，深入關心後得知老婦人的女兒旅居海外，1名兒子在外地工作，每週會定時回來探望。

老婦人疑因太想念親人，在與員警對話過程中，一度將皮膚黝黑的員警誤認為自己長年在外工作的兒子。員警也不忍心讓黃姓老婦人失望，於是將錯就錯持續扮演老婦人的「兒子」，溫馨陪伴聊天，最後也將老婦人送上警車，讓她順利返家。

蘆竹分局呼籲民眾多關心高齡長輩的居家安全，若擔心高齡長輩在外容易走失，可向各地區公所社會課申請佩戴愛心手鍊，以利身份識別，可讓長輩載在最短的時間內返家。

(中時 )