離岸風電進入密集建設期，MHI Vestas 29日宣布，將與上緯正式簽訂採購協議，未來會持續在台灣當地採購多項關鍵葉片零組件，遠超過葉片材料本土化的要求，且在葉片製造的直接材料價值上占有相當可觀的比重。

MHI透露，這份採購協議是MHI Vestas在台灣簽訂的第二份葉片製造相關合約，第一份是與天力離岸風電科技公司簽訂，將攜手在台中港新建一座風機葉片製造廠。

MHI Vestas台灣業務總監梅達．撒西羅維琪（Maida Zahirovic）表示：上緯加入供應商的行列，大幅推進我們在台灣本土化的目標。台灣本土供應鏈正在發展中，我們很高興能支持像上緯這樣穩健的集團，拓展其在離岸風電領域的發展。我們也期待攜手合作共同為台灣帶來長期的工作機會。

MHI Vestas補充，目前已獲得哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風場計畫合約，總裝置容量為589 MW，並且獲選為 300 MW 中能離岸風場的風機優先供應商。

CIP台灣區開發長許乃文說，上緯和MHI Vestas簽訂的合約中，除了台灣本土化政策要求的樹脂外，還額外包括了拉擠碳板和膠黏劑。MHI Vestas與CIP的積極努力，大幅提升了本土葉片供應鏈的價值。現在有了上緯和天力的加入，葉片製造的供應鏈已成形。CIP相當期待能將第一個在台灣本土製造的風機葉片，使用於彰芳暨西島計畫中。

(工商 )