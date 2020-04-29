繼全球評等機構穆迪，率先動作富邦金控集團核心公司的信評展望轉為負向，台灣評等機構中華信評今（29）日也宣布，富邦金控及其大多數子公司評等展望調為「負向」；評等獲確認。

中華信評金融評等部門指出，COVID-19疫情爆發至今，同時發生國際油價衝擊，以及疲軟的總體經濟前景對全球帶來的負面衝擊，帶給富邦金控集團重大的下行風險。

中華信評評估認為，與全球同業相較，台灣壽險業者因對股票的曝險程度相對較高、海外投資的比重較高、且資本緩衝空間較為薄弱而導致其信用結構在面臨此種艱困的營運環境時更加脆弱。

今天受到調整的富邦相關公司，包括富邦人壽，富邦產險，富邦證券，富邦華一銀行，以及富邦金控等公司長期評等的評等展望由「穩定」調為「負向」。未受此波調整影響，唯有台北富邦銀行的發行體信用評等以及該行發行之金融債券的債務發行信用評等，評等展望為「穩定」。

(工商 )