新人歌手侑彤推出歌曲〈不凋花〉，她為此積極健身運動，半年內激瘦了25公斤，讓人驚呼成效公司滿意，但她特別強調瘦身一定是靠健康的飲食跟有規劃的運動，絕對不是不吃東西的強制瘦身，這樣反而很傷身體喔。

從國中就熱愛音樂的侑彤，無師自通的學會了彈吉他，她第一把比賽的吉他還是跟朋友借來的，直到開始打工存錢之後她才擁有了自己的吉他，自學的侑彤指法非常得了得，從赤弦獎開始，陸續參加各種大小比賽：金韶獎、台科金弦獎、政大金旋獎、大吉盃、舍我盃、Myfone 行動創作獎、添翼音樂創作大賽….等，持續3年參戰校園創作音樂比賽皆屢屢奪冠。

但在這次疫情中，校園紛紛取消停辦各類音樂賽事，這也讓剛發片中的侑彤全”卡”了，無法與同學們進行互動音樂交流與宣廣，並受限疫情取消各類活動演出，收入全歸零，但也只能安慰自己及大家健康更首要，一起共度難關。

(中時 )