新冠肺炎疫情連4日掛零，近期有工會指出，台灣防疫做的比SARS時代好，但醫事人員的獎勵、津貼卻不如當年。對此，衛福部醫事司今發布新聞稿說明現行獎勵細節，並表示後續將研議加碼，依收治病人數、病情嚴重度及住院天數給予額外獎勵，舉例而言，患者若使用呼吸器，第一線及共同照護的醫師每人日可加發8000元，若合併敗血症則每人日加發1萬元。

醫事司司長石崇良表示，現行的獎勵以第一線醫事人員為優先，津貼發給對象為設有負壓隔離病房、普通隔離病房、加護病房或專責病房，第一線執行照護疑似或確診病例的醫事人員，包含醫師、護理人員、專任感染管制人員及醫事放射人員。

在補助方面，醫事人員及社工人員若配合防疫取消出國，相關損失將全額補助；津貼方面，專責醫師每人每日1萬元、專責護理人員每人每班1萬元、專責醫事放射人員每人每月1萬元、專任感染管制人員每人每月1萬元。

另在獎勵方面，醫事檢驗人員每檢驗一人次，獎勵1000元。此外，也按收治使用呼吸器病人數及使用日數，提供每日1萬元獎勵，全數分配予呼吸治療相關人員。若團體績效良好，每家醫院可獲100到1000萬元，其中一定比例分配與防疫有關之工作人員；

專責病房每一病室獎勵10萬元設置費，並依收治個案數及占床率給予營運獎勵費用，每一病室每月1萬元，獎勵費50％以上分配予相關工作人員；採檢站或防疫門診可得20萬設置費，每月採檢達一定數量，另加碼獎勵，其中80％分配相關工作人員；採檢每件獎勵500元，其中300元分配予採檢相關人員，夜間或假日採檢，每件獎勵700元，其中500元分配予採檢相關人員。

石崇良表示，除了上述現行措施外，醫事司醬盡速修正公布更多獎勵方案，研議依收治病人數、病情嚴重度及住院天數給予額外獎勵，且全數分配予第一線及共同照護的醫師，舉例而言，無嚴重肺炎徵候之肺炎患者每人日加發2000元，嚴重肺炎患者每人日加發4000元，使用呼吸器患者每人日加發8000元，使用呼吸器且敗血症患者每人日加發1萬元。待立法院預算審查通過，將盡速公布加碼方案。

(中時 )