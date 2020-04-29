台中市議會民進黨團總召陳世凱（左）、市議員賴佳微質疑市府消防安檢工作並未落實。（陳世宗攝）

台北市錢櫃KTV發生大火，台中市長盧秀燕立馬帶隊前往錢櫃自由店稽查，當場發現設備不合格。台中市議會民進黨團總召陳世凱29日質疑，春安專案檢查才剛結束，為何又有設備故障，難道是檢測有疏漏，甚至是做假？台中市消防局強調，消防安檢人員針對各類場所安全設備實施重點抽測，一旦抽查消防設備不合格，均令限期改善，並追蹤至改善為止。

陳世凱、賴佳微等議員說，前幾天盧秀燕大動作帶隊前往錢櫃KTV稽查，當場發現疏失，並勒令業者停業；令人質疑的是，台中市各娛樂場所的消防安檢聯合稽查每年都在做，今年1月才春安檢測完畢，現在才4月為什麼市長一到，又發現設備故障，是不是檢測有疏漏？

陳世凱指出，難道所有聯合稽查都在做假？如果市長沒去稽查，設備就繼續故障嗎？他認為這件事代表檢測沒有落實，市府與其作秀，不如徹底檢討安檢內容是否有落實。

市議員張玉嬿說，政府其他單位之所以能有成功的宣傳效果，靠的不是譁眾取寵的點讚衝人氣跟壓榨基層的製造話題，而是透過社群專業團隊規劃宣導，積極與民眾互動，市府顯然搞錯方向。消防員最重要的，是實際出勤時救災能力，市府心思都花在這種做秀上，萬一台北憾事台中重演，市府做好準備了嗎？

消防局表示，錢櫃自由店去年春安專案檢查抽測的消防安全設備合格，今年1月15日聯合稽查時，再抽查即發現火警受信總機有缺失，並於1月17日複查合格，4月27日聯合稽查，抽測到警報設施、排煙系統不合格，立即要求停業限期改善。

消防局強調，好樂迪三民店去年春安專案檢查抽測消防安全設備合格，但今年4月27日抽測的緊急廣播設備、廣播主機故障，不符合消防安全規定，消防局依據「行政執行法」規定，要求業者停業立即改善，經市府確認完成公共安全檢查合格後才能復業。

(中時 )