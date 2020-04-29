周揚青與羅志祥（小豬）分手，佳偶變怨偶，周踢爆小豬與愷樂（蝴蝶）有不正當男女關係，讓小豬形象跌落谷底。29日根據《鏡週刊》報導，外傳周揚青的閨密透露因小豬母親重病，又「像狗一樣」苦苦求她，周揚青才暫時決定住手、停止繼續爆料，並加碼說小豬的後宮，不只是愷樂，就連Popu Lady的吳昀廷（寶兒）、Twinko的篠崎泫、網拍女模張香香，以及台灣虎航空姐Rita都在「豬女郎」行列中。

對此，小豬在2度致歉後，沉默5日，再度於微博發聲，澄清母親身體很健康、沒有重病，並駁斥外傳羅媽不滿周揚青把分手公諸於世，「之前我媽媽根本沒有接受過任何媒體的訪問，也沒發過任何言，請不要再攻擊我媽媽了，謝謝大家。」而周揚青一早在微博否認有閨蜜爆料，「關於這件事我不想再說任何，我也沒有這樣的閨蜜 」，直接打臉週刊報導，2人發文，都立刻登上微博熱搜，網友熱烈討論。

而周揚青一發文，許多粉絲留言力挺，也有粉絲有感而發說，周揚青發出的澄清算是給交往9年的小豬一點情面，「她並不是想毀了羅志祥，也不是要報復他，而是她要揭露羅志祥的所作所為」，防止其他女孩受到任何傷害和欺騙，最後嗆小豬：「反正他的演藝事業也差不多要完蛋了。」超過3.5萬人認同按讚。

至於Rita、張香香被指是小豬後宮，皆立刻否認，Rita在IG說一大早看到該新聞，「除了荒唐我不知道該說什麼，本人與這件事情完全無關！我沒做的事情就是沒有，清者自清。」不排除對造謠的媒體以及不理性的網友留言提告。張香香同樣在IG否認表示一起床就傻言、父母急得要命，「在這邊認真澄清，我不是豬女郎，真的不要鬧了。」

此外，周揚青前天在微博小帳發出與好友愷愷的聊天截圖，直呼：「被氣死。」因愷愷近來似乎積極介紹新男友給周，傳了2張帥照，直問：「感覺你的菜。」周揚青則回覆：「你還好嗎？只是木村拓哉。」周發文後，不少網友聯想到小豬的偶像是木村拓哉，眾人也擔心周揚青會因此想起小豬，打趣留言：「難怪妳會說被氣死。」

(中時 )