(21：55 更新內文)新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，市場無不期待對抗病毒藥物的好消息，美國藥廠吉利德（Gilead Sciences）就在29日上午宣布，針對新冠肺炎的藥物瑞德西韋（remdesivir）試驗出現正面數據，達成主要的評估指標，壓過美國剛公布的首季GDP萎縮4.8%、創下2008年第四季度以來最糟表現的壞消息，美股周三(29)開盤大漲429.44點、暫收24,530.99點。

截至台北時間晚間9點55分，道瓊指數上漲461.67點或1.92%、暫收24,563.22點；標普500指數上漲61.12點或2.13%、暫收2,924.51點；那斯達克指數上漲217.27點或2.52%、暫收8,825點。

吉利德表示，一項冠狀病毒藥物試驗的初步結果顯示，至少有50％患者接受5天瑞德西韋有所改善，超過一半的患者在2周內出院。吉德利29日以83.97美元開出，現報上漲2.55美元或3.24%、暫收81.22美元。

根據美國石油學會(API)最新公布數據，截至4月24日為止，美國原油庫存當周增長1000萬桶，低於市場預期的1060萬桶，促使市場預期原油供需改善，紐約西德州原油(WTI)6月交割合約價格暴漲25.28%、暫收每桶15.46美元。

(中時電子報)