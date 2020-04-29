手作DIY茶繪-手繪茶杯體驗活動。(林百貨提供／曹婷婷台南傳真)

林百貨與奉茶共同舉辦「林一杯」茶席體驗。(林百貨提供／曹婷婷台南傳真)

您喝過古蹟茶嗎？五一連假及母親節即將到來，林百貨與奉茶共同舉辦「林一杯」茶席體驗，由台南「文化茶人」、奉茶創辦人葉東泰以茶香、書香、建築香，帶領民眾體驗古蹟「儉茶(口林)歌詩」。

台南以古蹟聞名，但古蹟離一般人生活遙遠，葉東泰發想，若民眾逛古蹟時能稍做駐足、喝杯茶，搭配悠揚音樂與文化故事，讓古蹟風華重現腦海，更添趣味。他以台南7個國家一級古蹟為主題，推出7款「古蹟茶」，以金萱茶、四季春、炭焙烏龍茶、鐵觀音、紅茶、貴妃美人茶及包種茶，分別代表大天后宮、赤崁樓、億載金城、武廟、安平古堡、五妃廟及孔廟。

2014年林百貨再開幕也推出「府城流籠茶」，以1925年引進阿薩姆品種，代表1932年開幕的林百貨，外包裝以南台灣第一部電梯「流籠」的意象，象徵運輸時光與回憶，一同慶祝林百貨重生，成為葉東泰特調第8款「古蹟茶」。

「林一杯」茶席體驗活動，透過一首首台語詩歌與現場悠揚音樂，帶出茶韻，現場不僅有台灣好茶、好文化，還有美味府城糕點，讓三五好友一同享受充滿台南味的午茶時光，在林百貨5樓品茗吟詩。

另外，也推出適合親子一同手作DIY茶繪-手繪茶杯體驗活動，杯體本身上色不易，需透過一層層反覆塗上釉料，才能有完整飽和色彩，透過彩繪茶杯過程，讓心沉澱，創作獨一無二、專屬自己風格茶杯組，送禮自用兩相宜。

截至今天，台灣已連續4天零確診，但林百貨防疫絲毫不敢大意，雖得天獨厚為全台唯一一間頂樓開放並設有神社的百貨，「林一杯」茶席體驗不僅安排在戶外，更限制每場至多20人報名，現場座位排列保持社交距離，更鼓勵了解彼此生活狀況的親朋好友揪團報名，10人以上可包場，還可享有團體限定小禮及林百貨古蹟專人導覽服務，報名詳情請洽林百貨粉絲專頁。

(中時 )