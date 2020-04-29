屏東縣政府長期布局國內外通路，適逢屏東芒果產季，29日在枋山鄉合作社場舉辦「2020屏東芒果出口香港封櫃啟航儀式」。（謝佳潾攝）

受新冠肺炎疫情影響，日前鳳梨外銷受阻，而今進入芒果產季，不少果農擔憂步入後塵，幸屏東縣福德蔬果生產合作社捎來好消息，在縣府協助下不僅保持良好外銷管道，訂單還不減反增2至3倍，雙方與經銷商29日舉辦「屏東芒果出口香港封櫃啟航」，宣告枋山愛文芒果出口無阻。

經銷商秦竣鏞指出，疫情確實波及許多農產品的外銷狀況，但相較之下，愛文芒果沒受太大的影響，除因果品維持高品質外，主因是早與客戶端達成良好的溝通，更於4周前陸續用空運方式提供愛文給他們使用，加上這段時間其他國家沒有相關芒果品種，所以客戶接受度很高。

「後續訂單穩定成長中。」他說，先前空運的量是4000箱，加上29日封櫃啟航的7噸多，枋山愛文芒果的外銷量至今約有28噸，而下周起不僅預計再銷18至20噸，若無意外是每周都會有貨櫃出口，至於價錢沒起伏太大，平均每公斤250至300元。

對此外銷成績，屏東縣長潘孟安極度讚賞，他說，屏縣府長期布局國內外通路，即使面臨新冠肺炎衝擊，仍是密切留意疫情衝擊下的產業情勢，並更加把勁地替農友找外銷出路，所以枋山愛文能在疫情衝擊下交出亮眼的外銷成績單，是對大家的努力給予最大的肯定。

他期盼，能藉此次外銷香港來拓展更多國外市場，他強調，外銷通路順暢則國內市場相對穩定，唯有內外銷平衡，才能創造雙贏。

(中時 )