荷蘭焦糖煎餅。(圖/取自蔡英文臉書)

荷蘭焦糖煎餅最近因為疫情中心指揮官陳時中的凝視而爆紅，蔡英文總統今天也搭上這波熱潮，在臉書詢問「最近很紅的荷蘭焦糖煎餅，大家有吃過嗎？」她也向即將離任的荷蘭駐台代表紀維德推薦，帶些台灣茶回荷蘭，「應該會跟煎餅很配！」

蔡英文表示，前幾天，即將離任的荷蘭駐台代表紀維德，送上鬱金香和焦糖煎餅，表達對台灣的感謝。她要謝謝紀維德代表，任內積極強化台荷雙邊關係「最重要的是，荷蘭貿易暨投資辦事處已經正式更名為荷蘭在台辦事處，讓台灣和荷蘭的友好關係，可以更忠實地被呈現」。

今天台灣已經連續四天新增確診人數歸0，蔡英文希望台灣跟荷蘭都能順利通過疫情考驗，讓經貿往來和人民的生活，能早日回到常軌。她也推薦紀維德代表帶些台灣茶回荷蘭，應該會跟煎餅很配！

蔡英文也不忘幫台灣的文創產品「做業配」，臉書中貼出照片，把荷蘭焦糖煎餅放在印有「Taiwan Can Help」字樣的杯子上，文末還特地標註「杯子是陶作坊的同心杯」「推特破百萬影片有出現過」。

(中時 )