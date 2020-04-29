屏東黑鮪魚季將在5月2日正式登場，由東港漁會策畫的「黑鮪魚專賣區」則搶先揭開序幕，近日陸續有遊客到東港魚市場內嘗鮮，但攤商仍苦嘆受新冠肺炎疫情影響、人潮大不如前。（謝佳潾攝）

屏東黑鮪魚季將在5月2日正式登場，由東港漁會策畫的「黑鮪魚專賣區」則搶先揭開序幕，近日陸續有遊客到東港魚市場內嘗鮮，但攤商仍苦嘆受新冠肺炎疫情影響、人潮大不如前。（謝佳潾攝）

屏東黑鮪魚季將在5月2日正式登場，由東港漁會策畫的「黑鮪魚專賣區」則搶先揭開序幕，近日陸續有遊客到東港魚市場內嘗鮮，但攤商仍苦嘆受新冠肺炎疫情影響、人潮大不如前，東港漁會總幹事林漢丑也估今年黑鮪賣價跌3成，不過看好宅配市場。

林漢丑指出，受疫情影響，不僅漁民出港捕魚難度大增，捕到魚後的銷路也成問題，現今餐飲業多數停擺，勢必影響漁獲賣價，他預估可能會跌3成，以去年黑鮪魚1公斤650元計算，今年可能少掉1、200元，不過換個角度想，也是消費者搶好康的時候。

「現在是吃到賺到！」林漢丑說，如今黑鮪魚價跌，不吃待何時，且黑鮪魚專賣區還有宅配服務，加上運費大多由攤商負擔，站在消費者的角度，真的很划算。他說，往年宅配約占2、3成，現因疫情影響大家不敢出門，因此看好宅配成交量將攀升。

他不諱言道，黑鮪魚季受疫情影響不小，多數活動都被取消，曝光度也連帶降低，但他想告訴遊客，來「黑鮪魚專賣區」吃魚很安全，它在東港魚市場內非華僑市場，空間更寬敞、開放，且15個攤商都要求戴口罩、酒精消毒環境及保持社交距離禁拉客。

他強調，專賣區只販售台灣沿近海捕獲的現撈北方黑鮪（太平洋黑鮪），禁賣圈養養殖黑鮪魚、南方黑鮪與灌一氧化碳生魚片，而營業時間約早上8點至晚上7點，現場還有代煮各式黑鮪魚料理、櫻花蝦炒飯及魚骨湯等東港美食。

(中時 )