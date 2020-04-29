疫情趨緩，口罩管制政策遲不鬆綁，綠委憂心海外市場被搶走。經濟部認為，目前國內口罩日產1700萬片，優先供應國人防疫需求差不多，無餘力外銷。至於一般醫用口罩6月底前禁止出口政策能否提前解除？因為國內產能需優先回補政府及醫療院所安全庫存量到1000萬片，需要一段時間，短期內應不可能解封，不過這仍得由中央流行疫情指揮中心決定。

民進黨立委郭國文今天批評，經濟部太過「順時中」，中國製口罩不如台灣，而台灣卻無法開放外銷，市場占有率恐慢人一步。經濟部示，目前國內口罩產量1700萬片，所需的重要原料熔噴不織布數量也差不多如此，目前產能剛好國人使用差不多，實際無餘力出口，現階段會以國人防疫需求為優先。

經濟部表示，可以理解業者有外銷需求，但短期內很難解除6月底口罩出口禁令。因為為國內口罩產量每天需回補部分數量到衛福部、醫療院所的安全庫存內，這部分累積要到1000萬片才夠，目前僅有400萬片，回補仍需要一段時間。實際出口可解除時間，還是要以指揮中心研判為主。

但只要出口禁令解除，經濟部表示會協助我口罩廠商積極拓銷，以目前MIT口罩打出名號來看，除非世界疫情都解除口罩需求不在，否則不怕沒有訂單。

(中時 )