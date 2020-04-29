黃思婷近日將推出台語新專輯《風中淚》，時隔兩年出新作，她期間鮮少曝光消息，不少謠傳直指黃思婷得怪病、小中風等，演藝事業告終結，黃思婷澄清兩年前在家中清掃拖地，急著接手機，不慎仆倒地，導致下顎骨斷裂，兩年來深居簡出養病，醫生曾做最壞評估，無法再唱歌，靠著毅力復健，最後黃思婷獲醫生准許進入錄音室。

黃思婷憶起當時摔倒後，突然暈厥，等到清醒時，發現下巴鮮血直流，後經姑姑陪同掛急診，縫了20多針，同時因跌倒也導致多顆牙齒斷裂，照X光時，才發現下顎骨嚴重斷裂，緊急動手術，但情況嚴重，被醫生下達禁唱令，黃思婷說手術後，為了固定讓骨頭生長，口中帶著鋼片與鐵絲，長達半年，期間只能靠流質飲時度日，體重由51驟減至44公斤，無法正常說話。

她復健的路漫長，醫生告知日後恢復也只能達到原來的百分之八十，而因為下顎骨受傷的後遺症，讓下巴無法再用力的張合，臉頰的兩邊也將大小不一，更無法確定日後是否能繼續唱歌，因此兩年來婉拒一切的活動通告演出，也斷絕與演藝圈的往來。

黃思婷說自16歲開始唱歌，以為歌唱會是一輩子的工作，當下聽到醫生的評估，「對愛唱歌的我而言，無疑是被宣告死刑，心情極為沮喪，不想讓母親擔心，每天只能偷偷地哭泣」，想到生計，仍要打起精神，面對未來，黃思婷並說除了唱歌，我沒別的專長，曾經很認真的想過要到便利超商打工，我不能倒下去，後來靠著粉絲支持，順利度過難關，與大家重新見面。

(中時 )