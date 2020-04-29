明天白天天氣和今天類似，除了東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，西半部山區須留意午後熱對流造成局部短暫陣雨，西半部高溫可達30度以上。大臺北及中南部局部地區仍有機會達32度以上，東半部地區約28、29度，而西半部日夜溫差仍較大，早出晚歸請留意溫度的變化適時增減衣物以免受涼。

天氣風險(Weatherrisk)總經理彭啟明表示，本周天氣穩定，這周吹東風及東南風，西半部空氣品質不佳，午後臭氧和PM2.5濃度會偏高，民眾請多加留意；東半部雲量偏多，有局部性降雨機率，好天氣將持續到下周一(4)、二(5)，之後會有一道鋒面南下，不過預測威力不強，對台灣影響應該不大。

溫度方面，整個西半部可達30度，東半部約28度，清晨低溫也有20至22度，已有換季跡象，不過仍須留意早晚溫度增添衣物。

至於大家關注的颱風，彭啟明指出目前還有待觀察，預報有消長和變數，應該等到快成為熱帶性低氣壓與變為颱風後再來預測路徑，屆時將更有參考價值。

(中時 )