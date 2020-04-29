北韓領導人金正恩神隱逾半月，外界各種「病危」揣測，傳聞有「感染新型冠狀病毒疾病」、「植物人」、「腦死」、「心臟手術」等等。海軍前艦長、戰略研究員張競也推測一種可能：「割小腸減肥，合理不合理啊？」，依金正恩肥胖程度，施行減肥手術也不無可能！

張競在臉書表示：「鑫先生神隱，大家胡亂猜，有位學生輩人物負責國際情報業務，跑來問我觀點，我只好猜一猜：您覺得割小腸減肥，合理不合理啊？」

目前，金正恩各種「病危」揣測已發展到陷入腦死狀態。南韓國會南韓國會立法調查處在28日發布「朝鮮黨政治局會議和第14屆最高人民會議第3次會議分析和啟示」報告，其中內容指出，金正恩的妹妹金與正目前的地位、角色已經到黨中央層級。最新分析更指出，「金正恩把金與正的地位及角色擴大至『黨中央』，進而鞏固『白頭血統』的統治權，以謀求體制穩定。」

英國媒體更稱，衛星拍到北韓正在興建，用於大型閱兵儀式的臨時建築。推測新冠肺炎疫情下，北韓不會舉行閱兵，反而可能是用於金正恩的葬禮之需。

(中時電子報)