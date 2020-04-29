美國商務部週三（29日）公布第一季國內生產毛額（GDP）初值，季增年率萎縮4.8％，創下2009年金融危機以來最大萎幅，這也使得美國有史來最長經濟擴張就此畫下句點。美國經濟急轉直下，反映該國政府為防止新冠肺炎疫情擴大，所採取的封鎖及社交距離等措施，已對經濟活動造成扼殺。

由於這些封鎖措施多從3月中旬才開始實施，經濟學家警告美國經濟最糟時刻恐怕還未到來。根據官方數據顯示，從3月中旬迄今，全美首次申請失業津貼的人數已超過2600萬人，這也強化經濟學家對美國經濟已深陷衰退的看法。一些分析師預期美國第二季GDP萎幅恐將繼續擴大、甚至達到40％。

商務部表示，美國GDP季增年率繼去年第四季成長2.1％後，今年1到3月轉而萎縮4.8％。路透社先前對經濟學家調訪預估為第一季GDP將萎縮4％。

數據顯示，拖累美國上季經濟活動陷入低迷的最大禍首為消費支出、非住宅固定投資、出口與庫存等。其中身為美國經濟基石、占其GDP比重高達67％的消費支出，受到所有非必要商店被迫關門歇業，導致第一季暴跌7.6％。當中耐久財支出銳減16.1％、服務支出也減少10.2％。

此外美國第一季出口在疫情影響下也表現不佳、下滑8.7％；進口更減少15.3％。

Loyola Marymount大學經濟學教授Sung Won Sohn形容美國經濟目前就如同自由落體般，墜跌情況很可能比深度衰退更糟。他還指出現在討論何時復甦恐將言之過早，因為在這之前將會見到許多中小企業不勘重擔而宣告破產。

這項發展對於要在今年11月大選尋求競選連任的美國總統川普也將造成極大不利。外界批評由於白宮在一開始未能對遏止新冠肺炎採取積極作為，導致美國疫情一發不可收拾。根據約翰霍普金斯大學的最新統計，美國新冠確診人數已正式衝破百萬大關。

(工商 )