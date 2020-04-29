全國最年長執業醫師、苗栗縣公館鄉福基診所醫師謝春梅29日晚間7點27分辭世，享耆壽99歲，地方與各界人士倍感不捨。

公館鄉長曾美露表示，謝春梅懸壺濟世多年，替許多民眾看診，守護鄉親健康，29日晚間7點29分家中辭世，福基診所也響起鞭炮聲，依照習俗代表告知左鄰右舍，以及歡送老人家的意涵。

謝春梅自日治時期行醫至今，超過70年，公館鄉許多民眾家中從祖父母輩到兒孫輩，甚至有民眾家中5代都曾給他看診，謝春梅高齡99歲仍照常看診，守護著大家的健康。

蔡英文總統與衛福部長陳時中去年也先後到福基診所拜訪謝春梅。據了解，半個月前謝春梅曾因身體不適住院，情況好轉後來惡化，29日家中辭世，曾美露等人得知消息倍感不捨，並感謝謝春梅守護著公館的健康。

謝春梅出生於窮困農家，靠著自學苦讀考取醫生執照，而他也在父親的期望下，23歲時決定留在公館福基開設診所至今超過70年。謝春梅全年無休的為鄉親看病，公館鄉許多民眾家中從祖父母輩到兒孫輩，甚至有民眾家中5代都曾給他看診，即使高齡99歲仍每日照常看診，就連元旦、大年初一仍接受民眾看病，守護鄉親健康。

(中時電子報)