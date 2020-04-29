影視IP開發商鑫盛傳媒（6587）公布2019年財報，全年合併營收1.33億元，年增65％，稅後淨利1,696萬元，每股稅後盈餘1.07元，較前年稅後每股虧損6.56元，由虧轉盈。

鑫盛表示，疫情延燒讓拍攝中的戲劇停擺及電影院停業，卻帶動宅娛樂需求大增，推升觀眾湧進網路視頻。鑫盛有影劇一條龍整合能力，且布局大陸網路視頻在三大視頻（BAT）站穩腳步，去年以《大約是愛》及《淺情人不知》分別創下17億及14億點擊率，也帶動後續騰訊與鑫盛的委製業務合作。

鑫盛受騰訊委託製作的網路劇《甜了青梅配竹馬》去年底殺青，今年中將在騰訊定檔上架播出；雙方合作第二部委製劇《大約是愛2》預計今年5月底在寧波拍攝。

另外，鑫盛籌備的仙俠大劇《重紫》將於今年下半年啟動，公司將以每年推出2至3部網路劇為目標，營運能見度已看到2021年。展望疫後，娛樂業將加速轉型朝向零接觸的網路視頻發展，鑫盛已在大陸主流網路視頻超前部署，後市可期。

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