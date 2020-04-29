混血兒娛樂2020年再添生力軍，用限定組合方式推出水神與史蒂芬2位新人，史蒂芬29日推出個人單曲〈Fun with U〉正式數位上架，被簽入混血兒娛樂心情？史蒂芬回憶，簽約完那刻健志當場就拿了三瓶酒直接開喝慶祝：「讓我立刻感受到公司所有人的熱情，也緩解當下緊張的心情。混血兒是一間非常支持、尊重創作者的公司，公司給了我們很大的空間讓我們可以盡情的發揮創作！」感謝健志不吝嗇分享他的人生經驗，給了很多音樂上的鼓勵，要他們不要放棄並且繼續做自己喜歡的音樂。

史蒂芬在新歌MV，一口氣分飾5種角色，吧台、駐唱歌手、包租婆、搭訕者、鬍子老爹，其中反串包租婆造型非常逗趣，丟掉原本歌手的包袱，他笑說：「在包租婆拍攝前開始醞釀角色，甚至大鬧片場，用包租婆的個性和現場所有工作人員對話互動。」

劇情有場搭訕橋段，他透露生活中是不敢主動追求，所以在拍這場戲時超級害羞，在導演專業指導才比較放鬆投入演出。而史蒂芬目前有穩定戀情，問及女友會不會擔心出道後演藝圈誘惑多？他轉述女友反應：「不會阿，該來的就來，該走的還是會走 。」史蒂芬為了發片努力瘦身，目前體重約100多公斤，與水神每週固定到健身房重訓，運動前只吃香蕉跟雞胸肉，他承諾：「我們還直接去辦了健身房會員，所以…請慢慢等待我的好消息。」

(中時 )