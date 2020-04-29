資深玉女陳德容當年因飾演瓊瑤電視劇《梅花三弄》走紅，日前她接受聯合報專訪，驚爆已在去年8月簽字離婚，與地產小開王贊策8年婚畫下句點。她過去曾與聯合報系董事長王文杉交往三年，在2000年因雙方個性不合分手。

陳德容2011年閃嫁地產小開王贊策，在親友見證下，戴著5克拉鑽石婚戒與老公低調舉行基督教儀式婚禮。而她婚後也刻意減少演藝圈工作，與老公甜蜜過著兩人生活，被問起為何結婚多年不要小孩？她霸氣回應：「婚姻不是為了傳宗接代。」一切順其自然。

(中時電子報)